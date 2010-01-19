Инфляция в Азербайджане в 2009 году составила 1,5%, сказал президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на расширенном заседании кабинета министров страны в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это свидетельствует, что в 2009 году мы смогли сохранить макроэкономическую стабильность", - сказал он, добавив, что в прошлом году были предприняты конкретные шаги по улучшению социального положения людей, в значительной мере усилен контроль за потребительскими ценами.

В 2008 году уровень инфляции в стране составил около 21%, что вызывало беспокойство правительства страны, напомнил он.

По словам президента, валютные запасы Азербайджана составляют 20,4 миллиарда долларов, тогда как по итогам 2008 года они составляли свыше 18 миллиардов долларов.

"Наши валютные запасы на сегодня составляют 20,4 миллиарда долларов. Это большая сумма. Это дает нам возможность и в будущем чувствовать себя очень спокойно. У нас нет необходимости в чьей-либо помощи, мы живем за свой счет", - сказал Алиев.

Он выразил уверенность в том, что по итогам текущего года валютные запасы Азербайджана еще более возрастут.

Алиев сказал также, что в 2009 году в Азербайджан было вложено 9,2 миллиарда долларов инвестиций, 7,3 миллиарда из которых приходятся на долю внутренних инвестиций.

По его словам, росту инвестиций способствовали средства, выделяемые правительством на развитие предпринимательства, инфраструктурные проекты, осуществляемые в стране, создание благоприятных условий для иностранных инвесторов.

Среди крупных проектов, реализуемых в Азербайджане, глава государства выделил заложение фундаментов крупного цементного завода и завода по переработке бытовых отходов, инвестиции в каждый из которых находятся на уровне 400 миллионов долларов, а также работы по строительству "Сумгаитского технопарка", вложения в который ожидаются на уровне 100 миллионов долларов.