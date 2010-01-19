Евро подешевел по отношению к доллару

Евро на торгах в понедельник, 18 января, подешевел по отношению к доллару в ожидании встречи министров финансов Евросоюза (ЕС), в ходе которой планируется обсудить сложившуюся ситуацию в сфере государственных финансов Греции, сообщает агентство Bloomberg.

На торгах в понедельник единая для 16 стран Европы валюта подешевела по отношению к доллару до 1,4374 доллара за евро с 1,4387 доллара за евро на торгах в пятницу. Ранее в ходе торгов курс евро опускался до минимального с 8 января уровня в 1,4335 доллара за евро.

Евро также снизился по отношению к японской иене - до 130,44 иены за евро в сравнении с 130,61 иены за евро в пятницу. В ходе торгов евро опускался в цене до минимальной с 22 декабря прошлого года отметки по отношению к иене - 130,09 иены за евро. Доллар также подешевел к иене - до 90,74 иены за доллар в сравнении с 90,77 иены за доллар на торгах в пятницу.

"Все дело в уровне доверия и реакции рынка, и если доверие к Греции продолжит снижаться, евро окажется под давлением, - цитирует Bloomberg старшего стратега по валюте Rabobank International Джереми Стретча (Jeremy Stretch). - Премьер-министр Греции должен сделать презентацию, и весь вопрос заключается в том, можно ли будет ей доверять".

Долговые и бюджетные проблемы Греции станут главной темой на заседании совета министров ЕС по экономике и финансам (Экофин), которое пройдет в понедельник и во вторник в Брюсселе.

Аналитики не ждут кардинальных решений от заседания - по их мнению, министры, скорее всего, ограничатся общими словами по ситуации в Греции.

"Мы не ожидаем, что министры финансов Европы представят какое-либо решение по данной проблеме, - приводит газета The Wall Street Journal мнение стратегов KBC Bank. - Европа, вероятно, снова повторит свое "заклинание", что Греция способна самостоятельно предпринять необходимые меры. Таким образом, скептицизм рынка по вопросу Греции, скорее всего, сохранится".

Греция подверглась критике партнеров по ЕС за высокий бюджетный дефицит, который составил в 2009 году 12,7% ВВП, а также за совокупный долг, превысивший 300 миллиардов евро (около 125% ВВП).

В конце прошлого года три ведущих мировых рейтинговых агентства Fitch, Moody`s и Standard & Poor`s понизили кредитный рейтинг Греции, что вызвало опасения инвесторов касательно возможного суверенного дефолта. На прошлой неделе агентство Moody`s заявило, что экономикам Греции и Португалии грозит "медленная смерть" в связи с большими объемами средств, необходимыми для погашения госдолга.

В докладе Еврокомиссии, обнародованном на прошлой неделе, греческие статистические данные, которые на протяжении последнего года много раз пересматривались, названы "ненадежными" и "недостаточно качественными". Так, несмотря на то, что страна находилась в кризисе с конца 2008 года, взрывной рост бюджетного дефицита и долга, а также рецессия были признаны греческими статистиками лишь осенью 2009 года, со сменой правительства в стране. Эти данные вызвали обеспокоенность в прессе относительно возможного дефолта, хотя власти Греции и Евросоюза категорически отрицают подобную возможность, передает РИА "Новости".