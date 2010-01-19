Условия депозитов физлиц на прошлой неделе не изменились

Условия депозитов физических лиц, которые предлагались украинскими банками, на прошлой неделе кардинально не изменились.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Тем не менее, по ее информации, на прошедшей неделе немного повысилась - в среднем, на 0,12 пункта - средняя процентная ставка по вкладам в гривне на срок от 3 месяцев. «Это обусловлено обновлением рядом банков акционно-праздничных депозитных продуктов, ориентированных на привлечение национальной валюты», - объяснила эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, пределы процентных ставок в национальной валюте на конец периода составили: на срок 1 месяц – от 15,5 до 20% годовых; на 3 месяца – от 17,5 до 21,5%; на 6 месяцев – от 18 до 21,6%; на 12 месяцев – от 18 до 22%.