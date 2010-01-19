Падение процентных ставок по вкладам в инвалюте продолжилось

Падение процентных ставок по вкладам в иностранной валюте в украинских банках, которое наблюдалось во второй половине прошлого года, в этом году продолжилось.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, за первые две недели текущего года средняя процентная ставка по депозитам со сроком размещения от 3 месяцев, как в долларах США, так и в евро, снизилась на 0,12 пункта.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что процентные ставки по вкладам в долларах США сейчас составляют: на срок 1 месяц – от 6,5 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 8 до 12,5%; на 6 месяцев – от 8,5 до 12,5%; на 12 месяцев – от 9,5 до 13,75%. Вклады в евровалюте теперь можно разместить по ставкам: на срок 1 месяц – от 3,25 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 12,25%; на 6 месяцев – от 3,75 до 12,5%; на 12 месяцев – от 5,75 до 13,00%, добавила эксперт.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, основной причиной дальнейшего падения ставок остается снижение потребности банков в ресурсах в иностранной валюте вследствие существенного ограничения кредитования в иностранной валюте.

«В дальнейшем наметившиеся тенденции, скорее всего, сохранятся, хотя реальная динамика рынка будет зависеть от политико-экономической ситуации в стране», - считает эксперт.