Основной вопрос для банков - проблемные задолженности

Для украинских банков основными на сегодня остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, существенных изменений с начала текущего года на рынке кредитования физических лиц не произошло. Количество банков, предлагающих кредитные продукты физическим лицам, по-прежнему остается небольшим, подчеркнула эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на сегодня условия по кредитам на потребительские цели следующие: валюта - гривня, сумма кредита до 15 000 грн., срок - до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62,0% годовых, отметила эксперт. Она также отметила, что условия банков по кредитам на автомобили сейчас таковы: срок от 2 до 5 лет, под процентную ставку от 20,49-30,0% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля.

Эксперт подчеркнула, что ипотечные кредиты в настоящее время предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26,00-30,0% годовых, либо на недвижимость, уже сданную в эксплуатацию (срок - от 1 до 20 лет, реальная процентная ставка 28,0-30,1% годовых). «Данная тенденция по-прежнему обусловлена тем, что банки предпочитают предоставлять кредиты наименее рисковым заемщикам, с точки зрения банка, а также заемщикам с хорошей кредитной историей и высокой платежеспособностью», - уверена Н.СИНЯВСКАЯ.