Межбанк: котировки по доллару растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок - 8,0815/8,1160 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2738/0,2750, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6355/11,6885. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4396/1,4398 (понедельник, 18 января, - 1,4372/1,4374).

В понедельник, 18 января, Нацбанк на рынок не выходил.