НБУ просит комбанки предоставить информацию о судебных тяжбах

Национальный банк Украины (НБУ) просит коммерческие банки предоставить информацию о судебных разбирательствах по поводу валютных кредитов.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины просит предоставить до 8 февраля 2010 г. Юридическому департаменту… информацию о количестве судебных дел за 2009 год по искам клиентов банков о признании недействительными договоров о предоставлении кредитов в иностранной валюте, а также о суммах таких кредитов…», - говорится в телеграмме.

Нацбанк просит разделить информацию по принятым в пользу банка делам, в ползу клиента и количество дел, которое еще в процессе рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, в украинских судах было принято ряд решений, согласно которым заключенные с банками договоры на предоставление валютных кредитов признавались недействительными, так как единым средством платежа в Украине может быть только национальная денежная единица – гривня.

Высший Хозяйственный суд 18 ноября 2009 года отменил одно из вышеуказанных судебных постановлений о признании недействительным валютного кредитного договора.

Национальный банк Украины в своем письме от 7 декабря 2009 г., в связи с запросами банков относительно правомерности заключения кредитных договоров в иностранной валюте, разъяснил, что уполномоченные банки имеют право осуществлять операции по предоставлению кредитов в иностранной валюте на основании банковской лицензии и письменного разрешения на осуществление операций с валютными ценностями, а осуществление такого вида операции не нуждается в индивидуальном лицензировании.