Комбанки: курс покупки/продажи доллара немного понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,10 грн./долл., продают – по 8,15 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 18 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,13 грн./долл., по продаже – в пределах 8,14-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 18 января и сегодня составляет 11,66 грн./евро, продажи – понизился на 0,2%, до 11,82 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,72 грн./евро, по продаже – в пределах 11,76-11,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 января повысился на 0,7% и составляет в среднем 0,2671 грн./рубль, продажи – понизился на 0,5%, до 0,2746 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2820 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., продажи – 8,16 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,14-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также незначительно изменился по сравнению с 18 января и сегодня составляет 11,65/11,83 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,72 грн./евро, по продаже – в пределах 11,76-11,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 18 января повысился на 1,3% и сегодня составляет 0,2659 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2%, до 0,2753 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2820 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 11,60/11,80 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,09/8,16 грн., евро – 11,60/11,95 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,08/8,155 грн., евро – 11,55/11,85 грн., рубль – 0,2680/0,2800 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0012, к евро – 11,496924, к российскому рублю – 0,27191.