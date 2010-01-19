Межбанк к 12.00: котировки составили 8,1025/8,1145 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0815/8,1160, к 12:00 сузился спрэд 8,1025/8,1145 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2738/0,2750, а к 12:00 цены снизились до 0,2736/0,2744. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 29,5500 (+0,0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4396/1,4398, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,6355/11,6885, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,6460/11,6620.