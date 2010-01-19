Банкам запретят единолично изменять ставки по кредитам

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» относительно урегулирования порядка внесения изменений в договоры о предоставлении финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 365 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что не только банкам, но и другим финансовым учреждениям будет запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.

Кроме того, законопроектом предусматривается запретить финансовым учреждениям требовать досрочного погашения неуплаченной части долга по кредиту и расторгать в одностороннем порядке заключенные кредитные договоры в случае несогласия заемщика и с предложением финансового учреждения увеличить процентную ставку, предусмотренную кредитным договором.