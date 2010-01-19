Поступления в Фонд гарантирования вкладов составили более 2 млрд грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Согласно предоставленной информации, сумма банковских взносов в Фонд составила около 927 млн. грн.

Кроме того, из Государственного бюджета в Фонд поступил 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк весной 2009 года из суммы превышения доходов над расходами перечислил эти средства в госбюджет, которые, в последствии, использовались для увеличения средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В течение 2009 г. в Фонд поступали средства от ликвидаторов коммерческих банков. Их сумма пока уточняется.

При этом, из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Справка УНИАН. размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2010 года составил 4,303 млрд. грн.