Межбанк закрылся подорожанием доллара

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0815/8,1160, к 12:00 сузился спрэд 8,1025/8,1145. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1040/8,1095 грн./долл. НБУ на рынок не выходил.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2738/50, а к 12:00 цены снизились 0,2736/44. К закрытию цены достигли уровня 0,2735/41. В России курс доллар-рубль также повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7499 (+0,2199).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4396/98, а к 15:00 упали 1,4276/78. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,6355/11,6885, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,6460/11,6620. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 11,5730/11,5865.