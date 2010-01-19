В 1-м квартале Германию ожидает стагнация?

Настроения немецких аналитиков и инвесторов ухудшились в январе сильнее, чем ожидалось, породив опасения о том, что экономике грозит стагнация в первом квартале и вялое восстановление в течение года, сообщает Рейтер.

Исследовательский институт ZEW сообщил во вторник, что индекс экономических ожиданий составил в январе 47,2 пункта против 50,4 пункта в декабре, тогда как аналитики ожидали 49,5 пункта.

"В первом квартале 2010 года мы ожидаем стагнацию - восстановление будет ухабистым", - сказал Карстен Джулиус из Dekabank.

Германия вышла из глубочайшей послевоенной рецессии во втором квартале 2009 года, когда экономика выросла на 0,4 процента в квартальном исчислении. В июле-сентябре скорость роста увеличилась до 0,7 процента.

Но показатель ВВП за 2009 год, опубликованный на прошлой неделе, говорит о том, что экономика, возможно, не развивалась в последнем квартале прошлого года, а министр экономики Райнер Брюделе сказал, что рост в текущем квартале, возможно, будет близок к нулю.

"Мало-помалу экономический прогноз Германии ухудшается", - отметил Йенс-Оливер Никлаш из LBBW.

Прогноз состояния ключевого промышленного сектора Германии также был омрачен последними данными о заказах, которые продемонстрировали ослабление спроса в ноябре, отразившееся на показателях производства.

Промышленный конгломерат Siemens заявил на прошлой неделе, что условия для торговли остаются жесткими, и понижательное давление на цены повлияет на выручку компании в ближайшие кварталы.

По мнению министра финансов Вольфганга Шойбле, экономический прогноз для Германии выглядит неопределенно. Экономисты придерживаются мрачной точки зрения на перспективы крупнейшей европейской экономики в текущем году.

"Первоначальный энтузиазм, вызванный окончанием рецессии в прошлом году, уступил место более реалистичным взглядам, - сказал Карстен Бржески из ING Financial Markets. - Экономика Германии сейчас входит в тихие воды".

Международный валютный фонд в понедельник сообщил, что восстановление в Европе зависит от антикризисной финансовой и денежно-кредитной политики, которую следует продолжать.

Несмотря на ухудшение экономических ожиданий, индекс текущих экономических условий в январе вырос до минус 56,6 пункта с минус 60,6 пункта в декабре.

"Экономическая ситуация улучшается медленно, но уверенно, - считает Хайнрих Байер из Postbank. - Она по-прежнему будет улучшаться, но медленно и не очень энергично, как в Германии, так и в других европейских странах, США и Великобритании".