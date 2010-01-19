Евро дешевеет к доллару

Евро во вторник теряет в цене по отношению к доллару четвертый день подряд на фоне большего, чем ожидали аналитики, снижения индекса делового доверия инвесторов к крупнейшей в Европе экономике, Германии, что подогрело спекуляции о возможном замедлении восстановления экономики еврозоны. Об этом сообщает РИА Новости.

На торгах во вторник единая для 16 стран Европы валюта потеряла в цене по отношению к доллару 0,5% и опустилась до уровня 1,4306 доллара за евро в сравнении с 1,4384 доллара за евро днем ранее. Ранее в ходе торгов евро дешевел к доллару до 1,4263 доллара за евро, что находится близко к минимальному с 4 сентября уровню 1,4218 доллара за евро, который был отмечен на торгах 22 декабря. На те же 0,5% опустился и курс евро по отношению к иене - до 129,99 иены за евро в сравнении с 130,58 иены за евро на торгах в понедельник. Иена подешевела к доллару на 0,2% - до 90,95 иены за доллар в сравнении с 90,78 иены за доллар днем ранее.

"Экономика еврозоны, скорее всего, будет отставать в плане восстановления по сравнению с другими крупнейшими экономиками, - считает стратег Mizuho Corporate Bank Ltd. Тоши Хонда (Toshi Honda). - Продажи евро увеличиваются". Евро может продолжить дешеветь к доллару, учитывая, что курс в настоящий момент уже преодолел уровень скользящей средней за 200 дней, полагает стратег Morgan Stanley Рональд Левен (Ronald Leven). "Евро пытается преодолеть ключевые технические отметки, - заявил Левен. - Мы только что преодолели среднюю за 200 дней, и если эта тенденция продолжится и на закрытии торгов, действия "медведей"станут более агрессивными".

Как сообщалось ранее, индекс делового доверия инвесторов к экономике Германии в январе снизился четвертый месяц подряд и составил 47,2 пункта по сравнению с 50,4 пункта в декабре, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших, что показатель опустится лишь до 50 пунктов.

Негативным фактором для европейской валюты стали также данные по индексу доверия инвесторов к экономике еврозоны, который в январе снизился на 1,6 пункта по сравнению с декабрем прошлого года и составил 46,4 пункта, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших сохранение в январе индекса на уровне декабря - 48 пунктов.