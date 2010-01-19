Промпроизводство в Украине в 2010 г. вырастет на 5%

В Украине рост промышленного производства по итогам 2010 года составит около 5%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

«Мировая экономика в 2010 году еще полностью не восстановится, рост будет довольно слабым, поэтому резкого возврата к докризисному уровню ожидать не стоит. В следующем году мы ожидаем невысокие темпы роста на уровне 5%», - сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

Он отметил, что сокращение темпа спада и восстановление промышленности началось с середины 2009 года. При этом отраслями, которые «вытягивали» промышленность, традиционно являлись экспортоориентированные отрасли, в частности металлургия и производство удобрений. Также стоит отметить пищевую промышленность, которая оказалась меньше других подвержена негативному влиянию кризиса.

В то же время И.ГАЗИЗУЛЛИН подчеркнул, что машиностроению и производству стройматериалов, которые больше всех пострадали от кризиса и все еще из него не вышли, на восстановление утраченных объемов потребуется довольно много времени.

«Какие-то положительные моменты в этих отраслях будут наблюдаться через полгода, год, а возможно и через полтора года, когда восстановится кредитование и начнется рост доходов населения», - уточнил он.

В целом, по мнению эксперта, достигнуть докризисного уровня украинская промышленность сможет лишь к 2012-2013 гг.

Как сообщалось, в Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%, в январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%.

В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.