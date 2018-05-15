Тимошенко vs Янукович: бюджетно-налоговая политика в президентстве

Инструменты бюджетно-налоговой политики в переходных экономиках, каковой, по сути, является и Украина, сравнительно более эффективны и действенны, нежели другие доступные механизмы госрегулирования. Динамика и вектор экономического развития нашей страны будут сильно зависеть от того, какой позиции по тем или иным вопросам в данной сфере будет придерживаться будущий президент. Вопреки популярному мнению, что экономические парадигмы В.Януковича и Ю.Тимошенко очень близки, два кандидата на должность главы государства исповедуют разные подходы, которые иллюстрируют не только их предвыборные лозунги, но и опыт работы в должности премьер-министра.

Бюджетно-налоговая политика в нынешнем году несет в себе не только конструктивный потенциал стимулирования экономики, но и серьезные макроэкономические риски. Новому президенту придется сначала навести порядок в данной сфере, только после этого он сможет задействовать все инструменты для решения приоритетных задач.

Кандидаты обещают…

Параметры бюджетно-налоговой политики в идеале должны отображаться в предвыборных программах кандидатов, однако электоральные запросы вынуждают участников президентской гонки говорить то, что хотят услышать избиратели, а не рассказывать, какие задачи действительно они считают приоритетными. В связи с этим и В. Янукович, и Ю. Тимошенко декларируют приоритетом №1 повышение социальных стандартов, для реализации чего будут задействованы инструменты фискальной политики. В частности, Виктор Федорович в своей программе обещает «увеличить среднемесячную заработную плату в 2-2,5 раза», «повысить минимальные пенсии до уровня прожиточного минимума», «значительно увеличить социальные выплаты незащищенным слоям населения», «ввести необходимые адресные дотации малообеспеченным семьям» и пр.

Юлия Владимировна в случае победы на выборах обещает «законодательно увеличить минимальную часть зарплаты в структуре себестоимости до уровня мировых стандартов, поднять пенсии не менее чем до 60% средней заработной платы», «помощь семьям с инвалидами увеличить не менее, чем до 2000 гривень в месяц», «продолжить программу возвращения вкладов Сбербанка СССР», «довести размер стипендии до уровня прожиточного минимума». Особо интересная идея Ю.Тимошенко создать личный счет для каждого человека, на котором будет аккумулироваться пенсия. При этом неиспользованные пенсионные деньги будут наследоваться.

В программах каждого из кандидатов есть еще и собственные креативные социальные мегапроекты, например, программа «Территория качественной жизни» Ю.Тимошенко, или программа «Строительство социального жилья и предоставление государственной поддержки молодым семьям при строительстве и приобретении жилья» В.Януковича.

Кроме названных направлений, кандидаты в президенты декларируют широкий перечень других обещаний, которые требуют расширения соцстатей бюджетных расходов.

Помимо раздутой социальной части избирательной программы, кандидатов в президенты объединяет и то, что ни один из них не назвал механизмы реализации своих обещаний и не объяснил источники их финансирования. Это является закономерно, поскольку таковых на данный момент просто не существует. При этом, тому, кто станет президентом, первые два года будет сложно хотя бы удержать социальные стандарты на уровне 2008-2009 гг. Охлаждение экономики повлекло за собой снижение доходов сводного бюджета, возможности повышения фискального давления исчерпаны, а правительство из-за увлечения практикой авансового взимания налогов и невозмещения НДС превратилось в крупнейшего должника украинского бизнеса. Кроме того, в последние два годы Украина сформировала довольно значительный портфель обязательств, обслуживание которых в 2010 году ляжет тяжелым бременем на государственный бюджет. При этом рост доходов государственной казны в текущем будет минимальным, даже при положительной динамике ВВП.

О налогах на новый манер

В отличие от бюджетного блока, фискальной сфере в программах кандидатов уделено значительно меньше внимания. Но именно в этом вопросе они исповедуют кардинально противоположные подходы. У В.Януковича четко прослеживается вектор на поддержку отечественного бизнеса. И даже не вызывает сомнение, что именно он будет приоритетным для него в случае президентства.

В предвыборной программе В.Януковича говорится о четких задачах:

- введение налоговых каникул для малого бизнеса сроком на пять лет;

- снижение НДС до 17% в 2011 г.;

- снижение налога на прибыль до 19% в 2012 г. с последующим понижением на 1% ежегодно – до 16%.

Кроме того, в комментариях В.Янукович обещал ввести налоговые льготы (стимулы) для предприятий, которые используют экологически чистые и энергосберегающие технологии, отменить отдельные налоги, в том числе и рыночный сбор, освободить инвесторов при создании новых производственных мощностей на десять лет от налогов при импорте оборудования, технологий и комплектующих, аналоги которых не производятся в Украине, заморозить ставки единого налога, уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и пр.

Тотальное снижение налогов, которое предлагает кандидат в президенты, на фоне его обещаний увеличить социальные расходы выглядит фантастически, хотя эта задача для украинской экономики является сверхактуальной. Кроме того, сама концепция снижения фискального давления в предложенном варианте - нереализуема. Относительно налога на прибыль, то в мире действительно наблюдается стойкая тенденция к снижению его ставки. Только в прошлом году это осуществили более 20 стран. К примеру, Канада – с 22,1% до 19,5%, Чехия – с 24 до 19,5%, Дания - с 28% до 25%, Германия – с 25% до 15%, Албания - с 20% до 10%, Босния и Герцеговина – с 30% до 10%, Грузия - с 20% до 15%, Македония - с 12% до 10%. Украина фактически заморозила реформу налоговой системы, а поэтому и номинальная, и имплицитная ставки данного налога в нашей стране сейчас одни из самых высоких. Не вызывает сомнение, что данный вопрос является очень актуальной задачей, однако нужно учитывать, что снижение ставки налога с 25% до 19% приведет к сокращению поступлений в бюджет более чем на 10 млрд. грн.

Относительно снижения НДС, который в Украине превратился в налог на потребление, то рациональность такого шага неоднозначна. Если правительство снижает одни налоги, то другие должно повысить, или, по крайней мере, заморозить. Все зависит от приоритетов. Государство может брать деньги либо с доходов, либо с потребления. Но поскольку доходы граждан небольшие, а бизнес еще достаточно слаб, то госбюджет наполняется с помощью НДС и акцизов. Для В.Януковича приоритет, скорее всего, - поддержка промышленности, поэтому, как минимум, налог на прибыль и платежи за использование природных ресурсов точно не будут повышаться. Соответственно, объект налогообложения должен быть смещен на потребление. В Украине НДС выполняет фискальную функцию, это является нормальным для развивающейся экономики.

О фискальной платформе Ю.Тимошенко в программе сказано очень мало, но зато сделано было достаточно, чтобы оценить приоритеты ее фискальной политики. Нынешний премьер-министр в последнее время, что совпадает с задачами ее оппонента, стала больше внимания уделять поддержке бизнеса. Это связано, очевидно, с тем, что в лавах ее сторонников появились крупные украинские бизнесмены. Даже в условиях резкого падения налоговых поступлений в 2009 г. она избегала усиления прямого фискального давления на бизнес, хотя активно использовала косвенные инструменты (взимание авансовых платежей по налогам, невозврат НДС).

Однако, Ю.Тимошенко, осознавая утопичность подобных инициатив, не обещает резкого снижения фискального давления на экономику. Более того, она даже предложила ввести специальные налоги на роскошь, что является весьма популярным в развитых странах. В случае, если Ю.Тимошенко будет избрана Президентом, то прогнозируемыми решениями будут:

1. Повышение налогов (сборов) на потребление (акцизы) и имущество.

2. Индексация фиксированных налогов (сборов), в том числе рыночного сбора, единого налога, платы за специальное использование природных ресурсов и пр.

3. Усиление борьбы со схемами ухода от налогообложения, что может усложнить работу и легальному бизнесу.

Безусловно, выходить с такими предложениями к избирателям неблагоразумно, поэтому Ю. Тимошенко предпочитает не говорить об этих инициативах. В какой-то степени это было рациональным решением, поскольку в отличие от оппонента в фискальной сфере не брала на себя априори невыполнимых обещаний.

Даже в случае существенного улучшения экономической ситуации в ближайшей перспективе ни один из кандидатов не сможет реализовать подавляющее большинство бюджетных и фискальных инициатив. Для того, чтобы начать воплощать свои обещания, будущему президенту понадобиться мощный бюджетный ресурс, действенных механизмов формирования которого не предложил ни один из них. Однако, в среднесрочной перспективе по мере того, как ситуация в экономике начнет улучшаться, различия между подходами Ю.Тимошенко и В.Януковича все четче будут заметны. Президентство Юлии Владимировны будет характеризоваться более стремительным расширением социальных расходов, нежели Виктора Федоровича. Это будет стимулировать развитие так называемого «пищеблока», то есть тех отраслей, которые ориентированы на обслуживание населения (легкая, пищевая промышленности, транспорт, коммунальное хозяйство, торговля, образование и пр.). Это положительная тенденция, но данный сектор является очень неустойчивой основой экономики страны.

В.Янукович больше внимания будет уделять бизнесу как таковому, особенно крупной промышленности, которая является каркасом украинского хозяйственного комплекса. Снижение фискальной нагрузки на предприятия будет способствовать тому, что экономика восстановится быстрее, нежели при его оппоненте. Проблема в том, что граждане будут чувствовать эти позитивные изменения только частично, поскольку программы поддержки бизнеса В. Януковича обойдутся очень дорого для бюджета, что потребует сдерживания роста социальных расходов.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)