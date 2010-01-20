Эксперт: девальвация гривни вернулась

Во вторник, 19 января, на украинском валютном рынке наблюдалось возобновление девальвации гривни.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в этот день гривня ослабла к доллару на 0,3%. Национальный банк, по сообщениям участников торгов, на рынок не выходил, отметил экономист.

А.БЛИНОВ подсчитал, что с начала 2010 года украинская валюта подешевела по отношению к американской на 1,4%.

Как сообщал УНИАН, 19 января на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0815/8,1160, к 12:00 сузился спрэд - 8,1025/8,1145.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях: 8,1040/8,1095 грн./долл.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс вчерашних торгов по доллару составил 805,046 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 289,5 млн. долл., продажи – 255,7 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 148,28 млн. долл., продажа – 116,06 млн. долл. (курс – 8,0509/8,0499); покупка евро – 59,028 млн. евро, продажа – 59,115 млн. евро (курс – 11,6093/11,6186); покупка английского фунта – 2,38 млн. фунтов, продажа – 2,83 млн. фунтов (курс – 13,1778/13,2169); покупка рубля – 488,766 млн. руб., продажа – 407,999 млн. руб. (курс – 2,7231/2,7364 грн. за 10 руб.).