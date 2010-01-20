Правительство России передает приватизацию частным компаниям

Правительство России меняет правила приватизации - госимущество продавать будут компании, которые обещают сделать это быстрее и эффективнее чиновников, пишут в среду газеты "Коммерсант" и "Ведомости", сообщает РИА Новости.

Минэкономразвития внесло в правительство проект поправок в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", разрешающих привлекать к участию в продаже госимущества компании.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что агентами правительства смогут стать крупные инвестбанки - "первая десятка банков с лучшей репутацией", в том числе иностранные. Через них правительство намерено реализовывать лишь небольшое количество активов, уточнял он.

По поправкам компании, допущенные к процессу приватизации, отберет правительство. Оно же определит размер вознаграждения и порядок его выплаты. "Гонорар" будет зависеть от результатов продаж, говорится в пояснительной записке к проекту, пишут "Ведомости".

"Коммерсант" отмечает, что приватизация госактивов через инвестбанки - широко распространенная в мире схема, но законопроект пока не ограничивает круг юрлиц, которые могут выступать приватизационными агентами правительства.

По мнению экспертов, привлечение инвестбанков может свидетельствовать о готовности правительства к новой волне приватизации, а продавать пакеты акций, особенно которые уже обращаются на вторичном рынке, инвестбанк будет гораздо эффективнее, чем государство.

"Что же касается первичного размещения, то трудно представить, как можно организовать его без инвестбанка", - цитирует "Коммерсант" слова Андрея Кузнецова из "Тройки".

При этом аналитик полагает, что законопроект вряд ли свидетельствует о намерении правительства реализовать имущество, приобретенное в ходе кризиса: даже с учетом новых активов на балансах госбанков и госкомпаний государство приобрело "весьма немного", а закон "О приватизации" распространяется лишь на активы в собственности Росимущества.

Алексей Моисеев из "Ренессанс Капитала" полагает, что законопроект Минэкономики не направлен на имущество, приобретенное госкомпаниями. По его словам, государство сознательно совершало эти сделки через госбанки, а не через Росимущество, чтобы не усложнять процедуру обратной продажи.

Эксперты говорит, что предложенная в законопроекте схема не исключает злоупотреблений. Так, в законопроекте говорится не об инвестбанках, а лишь о юрлицах: невозможно гарантировать, что правительство не начнет приватизировать активы через "сомнительные" структуры. Впрочем, в Минэкономики отмечают: законопроект к внесению в правительство может быть доработан, пишет "Коммерсант".

Появление частников в приватизационной процедуре бьет по ее сути, заявил "Ведомостям" партнер ФБК Игорь Николаев: "Для частника приватизация станет обычным бизнесом, он будет работать за комиссионные, его не будет интересовать приход эффективного собственника".

Президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин заявил, что "нужно продавать дешево и быстро". "В этом случае чиновник не успеет коррумпироваться", - заявил он.

Минэкономразвития предлагает продавать госимущество и на электронных торгах. Порядок их проведения определит правительство, а организаторы будут отобраны на конкурсе, пишут "Ведомости".