Котировки евро упали к доллару

Котировки единой европейской валюты на торговой сессии в среду 20 января опустились по отношению к американской до минимальных отметок более чем за последние 4 месяца. Поводом для подобной динамики стали опасения относительно перспектив Греции, сообщает k2kapital.

Инвесторы полагают, что проблемная фискальная ситуация в этой стране может оказать весьма существенное влияние на восстановление экономики региона. Еще одним негативным фактором стали для евро спекуляции о том, что один из членов исполнительного комитета ЕЦБ, Юрген Старк, может еще раз повторить свой пессимистичный прогноз относительно будущего региона во время сегодняшнего выступления.

На этом фоне котировки валюты 16 стран опускались до $1,4188 за евро, минимальной отметки с 1 сентября по сравнению с $1,4288 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене евро подешевел со 130,22 иены/евро до 129,69 иены/евро. Европейские деньги упали в цене и по отношению к австралийскому доллару, до отметки в 0,6479 евро/доллар, самой низкой с сентября 2000 года.