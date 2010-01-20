Глава Банка Англии предложил объединить МВФ и финансовую "20"

Глава Банка Англии Мервин Кинг выступил с предложением объединить Международный валютный фонд /МВФ/ и финансовую "двадцатку". По его мнению, передает ПРАЙМ-ТАСС, в результате будет создан эффективный орган для управления мировой экономикой.

"Если политики не создадут всемирную организацию для проведения реформы мировой валютной системы, мир уже в ближайшие годы окажется во власти нового кризиса", - заявил он.

М.Кинг выступил в минувший вторник вечером в Университете английского города Эксетер.

По его мнению, сейчас мировой экономике требуется "центр управления". В качестве такового должна стать уже эффективно действующая финансовая "двадцатка", при этом ей следует также определять работу МВФ. Добиться этого можно путем наделения "двадцатки" полномочиями служить управляющим комитетом МВФ, заявил М.Кинг.