У стран СНГ нет единого подхода к будущему организации

У стран-участниц СНГ нет единого подхода к будущему организации. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил сегодня в Бишкеке во время встречи с премьер-министром Киргизии Данияром Усеновым первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Он прибыл в киргизскую столицу в качестве национального координатора по делам СНГ от России, которая в нынешнем году председательствует в Содружестве.

По словам И.Шувалова, Туркмения продолжает оставаться ассоциированным членом СНГ, а Узбекистан нередко "резервирует отношения в некоторых форматах". "В рамках председательства России в Содружестве мы хотим определиться по формату его будущего развития, - сказал первый заместитель руководителя правительства РФ. При этом отметив, что Россия в этом году в рамках СНГ будет "продвигать немногочисленные проекты", но они будут отвечать интересам всех государств-членов организации. Он также добавил, что внутри СНГ принимается много документов, однако некоторые страны одобряют их с оговорками или вовсе не подписывают, поэтому "необходимо договорится по приоритетным проектам".

Как подчеркнул И.Шувалов, в связи с председательством в СНГ представители России намерены до начала празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне посетить все страны-участницы Содружества, и начали визиты с государств Центральноазиатского региона, где "сосредоточено огромное количество различных интересов".

В свою очередь, Д.Усенов заверил, что времена, когда СНГ служило "механизмом культурного развода" бывших советских республик, прошли, и сейчас деятельность Содружества должна способствовать взаимовыгодному сотрудничеству входящих в него государств.