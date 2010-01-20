Вложения РФ в облигации Минфина США достигли 128 млрд долл.

Россия увеличила вложения в облигации Министерства финансов США. Такие данные американское финансовое ведомство распространило накануне в Вашингтоне.

Согласно этим сведениям, в ноябре 2009 г российский пакет составлял 128,1 млрд долл. Для сравнения, в августе того же года он был меньше на 6,5 млрд долл.

Бесспорными лидерами в этом направлении продолжают оставаться Китай и Япония. Пекин, впрочем, в ноябре прошлого года сократил свою долю на 9,3 млрд долл., доведя ее до рекордно низкого за последние месяцы уровня в 789,6 млрд долл. Это позволило Токио приблизиться к лидеру, увеличив свой пакет почти на 11,5 млрд долл и доведя его до 757,3 млрд долл.

Всего в ноябре 2009 г объемы покупок иностранцами облигаций американского Минфина превысили сумму аналогичных продаж почти на 127 млрд долл. Это самый высокий показатель за два года, передает ПРАЙМ-ТАСС.