Парижский клуб намерен списать долги Гаити

Страны-члены Парижского клуба намерены списать внешнюю задолженность Гаити, сообщило накануне ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBC.

Долг Гаити США, Канаде, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландам, Испании и Великобритании достигает 214 млн долл.

По данным СВС, члены клуба стран-кредиторов приняли решение о списании долга в индивидуальном порядке. "Двусторонние соглашения о применении на практике этих обещаний либо уже выработаны, либо находятся в процессе доработки, - сообщила телекомпания. - Те кредиторы, которые все еще вырабатывают договоренности на этот счет, намерены ускорить этот процесс. В любом случае, Гаити не придется делать каких-либо выплат".

По данным Международного валютного фонда, общая внешняя задолженность Гаити по данным на 2008 г составляла 1,8 млрд долл.

В Гаити погибли 75 тыс. человек

Число жертв мощного землетрясения на Гаити достигло 75 тыс человек. Об этом сообщил во вторник премьер-министр карибской страны Жан-Макс Бельрив. По его словам, в результате катастрофы 300 тыс гаитянских семей /около 1,5 млн человек/ также остались без крова.

Бельрив заявил, что в стране отмечены беспорядки, однако они не носят "массовый характер". Люди пытаются добыть воду и продовольствие, чтобы выжить после удара стихии, отметил он.

Глава правительства признал, что гуманитарная помощь на Гаити в первые дни после землетрясения распределялась очень медленно, однако сейчас налажена ее раздача "в приемлемых размерах", и ситуация в стране вскоре нормализуется.