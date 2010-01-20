Пенсионный фонд обеспечил выплату 77% пенсий за январь

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА сообщила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь, план по собственным поступлениям – 112%», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр отметила, что выплаты пенсий осуществляются в привычном режиме. «Я думаю, что 22-23 января, в соответствии с планом, мы завершим финансирование, а 25 января завершатся выплаты пенсий», - отметила она.