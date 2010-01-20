Межбанк открылся котировками по доллару 8,1025/8,1370 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1025/8,1370 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2729/0,2742, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4990/11,5505. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4192/1,4194 (вторник – 1,4396/1,4398).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.