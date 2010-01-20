Активы «ЭРДЭ БАНК» за ІІ полугодие 2009 г. выросли до 1,2 млрд.грн.

Активы «ЭРДЭ БАНК» за второе полугодие 2009 года выросли почти в 3,6 раза – с 337,8 млн. грн. до 1220,7 млн. грн. Об этом после подведения итогов 2009 года сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

«Уже по результатам третьего квартала активы банка были 679 346 тыс. грн., а на 1.01.2010 данный показатель составил 1 220 737 тыс. грн.», - отметил председатель правления ОАО «ЭРДЭ Банк» Андрей МИКИТЕНКО.

Кроме того, банку удалось достигнуть позитивной динамики роста регулятивного капитала с 101,5 млн. грн. в третьем квартале до 104,3 млн. грн. в четвертом квартале. Высокие темпы прироста позволили ОАО «ЭРДЭ Банк» подняться в рейтинге украинских банков четвертой группы, по данным НБУ, с 82 на 42 место по итогам третьего квартала, отмечается в релизе.

Аналитики также обращают внимание на то, что осенью текущего года «ЭРДЭ Банк» вошел в пятерку украинских банков, продолживших развивать свою региональную сеть, несмотря на экономический кризис.

Как уже сообщалось, с 1 сентября 2009 года обязанности председателя правления ОАО «ЭРДЭ Банк» исполняет А.МИКИТЕНКО.

Справка УНИАН. «ЭРДЭ БАНК» входит в финансово-промышленный холдинг «Корпорация UBG», который начал свою деятельность на рынке Украины в 1997 г. В декабре 2006 г. ОАО «РД БАНК» зарегистрирован Национальным банком Украины с уставным фондом 65,95 млн. грн., в феврале 2007 г. получил лицензию НБУ №234.

В августе 2007 г. «РД БАНК» изменил свое название на «ЭРДЭ БАНК». Финансовое учреждение предоставляет все виды банковских. «ЭРДЭ Банк» является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Стратегические планы предусматривают вхождение в число десяти лучших украинских банков на протяжении 10 лет.