Как страна живет без бюджета

Отсутствие закона о бюджете на этот год заставляет правительство значительно сократить расходы и позволяет управлять госфинансами в ручном режиме, пишет Дело.

Мэр Запорожья Евгений Карташов сообщил, что городу не хватает 7 млн. грн., чтобы выплатить людям зарплату. Еще 11 млн. грн. нужны коммунальным предприятиям для обеспечения жизнедеятельности города.

Губернатор Ривненской области Виктор Матчук заверил: январскую зарплату бюджетникам они еще выплатят, но за счет тотальной экономии. Однако он с трудом представляет, как область будет жить дальше.

По словам главы Львовского областного совета Мирослава Сеныка, у них возникли проблемы с закупкой медикаментов и продовольствия. «Цены на эти товары возросли по сравнению с прошлым годом, а мы ограничены в тратах», — поясняет чиновник.

И так в каждом в регионе. Причина одна: отсутствие бюджета на 2010 год. Из-за отсутствия принятого основного финансового документа страна живет по постановлению Кабмина «О мерах по организации бюджетного процесса в 2010 году» от 29 декабря 2009 года. Основополагающей для правительства является и 46-я статья Бюджетного кодекса, которая вводит «жесткие рамки» расходования бюджетных средств.

Эти ограничения порождают главную проблему, которая ждет страну в связи с несвоевременным принятием бюджета, — существенное сокращение расходов. Финансируются только статьи текущих расходов бюджета. О капитальных инвестициях нужно забыть: они запрещены Бюджетным кодексом до принятия основного финансового документа.

Главное требование Бюджетного кодекса к правительству и местным властям в «безбюджетный» период — расходование в месяц не более 1/12 суммы трат, запланированных в бюджете предыдущего года.

Расходная часть общего фонда госбюджета-2009 была принята в размере 194,4 млрд. грн. Следовательно, верхняя планка ежемесячных расходов государства в 2010 году установлена на уровне 16,1 млрд. грн., а ежеквартальных — 48,3 млрд. грн.

Разрешенный правительству и местным властям максимальный уровень расходов не позволяет удовлетворить даже текущие нужды. По сравнению с прошлым годом они существенно увеличились: расходы растут из-за инфляции, а также принятого парламентом в прошлом году повышения с 1 ноября 2009 года прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Согласно прогнозам Секретариата президента, в I квартале из государственной казны (общий фонд) только на финансирование защищенных статей расходов придется потратить 51 млрд. грн. (лимит — 48 млрд. грн.).

Если бы бюджет-2010 был принят своевременно, образовавшийся дефицит средств Кабмин мог бы покрыть за счет привлечения денег на долговом рынке. Но Бюджетный кодекс в данных условиях запрещает это делать. Правительство при отсутствии бюджета на текущий год может выпускать облигации госзайма только на ограниченный перечень целей, в числе которых погашение сформированного основного госдолга (привлекать деньги на долговом рынке для выплаты процентов запрещено), докапитализация банков и наполнение Стабилизационного фонда. О финансировании текущих расходов речь не идет. «Правительство имеет право одалживать только в рамках погашения старых долгов, — отмечает экс-министр финансов Виктор Пинзеник. — Если бы Украину не ждал столь низкий показатель доходов бюджета в этом году — по моим оценкам, около 180 млрд. грн. общего фонда (против запланированных в проекте бюджета 219 млрд. грн. — «ДЕЛО»), — то ситуация не была бы столь критичной».

Правда, у правительства есть лазейки, которые позволяют уменьшить сокращение бюджетных расходов. Во-первых, Бюджетный кодекс запрещает до принятия бюджета осуществлять из казны любые капитальные инвестиции. «Отсутствие капитальных трат, а также уклонение от повышения социальных стандартов (правительство абсолютно законно отказывается поднимать прожиточный минимум и минимальную зарплату в этом году, так как такое повышение не предусмотрено в бюджете-2010, да и самого бюджета нет. — «ДЕЛО») создает некий резерв для правительства, который можно направить на иные расходы», — отмечает глава подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам расходов бюджета Павел Жебривский. Кроме того, по словам Жебривского, отсутствие бюджета дает возможность правительству управлять финансовыми потоками в ручном режиме, например, используя средства спецфонда на нужды общего фонда и т. п. «Это и есть главный риск», — отмечает народный депутат.

О том, что правительство намерено играть с бюджетом «в темную», говорит тот факт, что в этом году бюджетные расходы в «безбюджетный» период регулирует не специальный закон (как в предыдущие годы, которые Украина начинала без бюджета), а всего лишь постановление правительства. Парламентарии уже подали представление в Конституционный Суд, оспаривая такое решение Кабмина. Вчера Конституционный Суд начал рассмотрение этого дела.

Во-вторых, Кабмин может проводить заимствования на внутреннем рынке, привлекая средства в Стабилизационный фонд. Бюджетный кодекс позволяет выпускать облигации госзайма, если полученные средства зачисляются в Стабфонд. Под этим действием можно «маскировать» эмиссии ОВГЗ на другие цели, что Кабмин успешно проделывал в прошлом году (например, так было проведено увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций госзайма на 18,6 млрд. грн. в обход парламента). В конце декабря правительство издало постановление об очередном увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» — на 12 млрд. грн., которое, скорее всего, также будет осуществлено через механизм Стабфонда.

В последний раз Украина вступала в новый год без бюджета 10 лет назад. Бюджет на 2000 год готовили два премьера: Валерий Пустовойтенко и сменивший его в декабре 1999-го Виктор Ющенко. Учитывая большую сумму выплат по госдолгу в 2000 году, а также прогнозируемый низкий показатель доходов из-за введенных налоговых льгот, министр финансов Игорь Митюков настаивал, чтобы бюджет-2000 был профицитным. Кабмин подал в Верховную Раду проект бюджета с профицитом 554 млн. грн. В то же время бюджетная резолюция запрещала принимать бюджет-2000 с профицитом. В конце концов правительству и бюджетному комитету ВР удалось согласовать проект бюджета с нулевым дефицитом и доходами в 40,75 млрд. грн. и добиться его принятия в 1-м чтении. Однако Кабмин отклонил предложение комитета и в проекте бюджета ко 2-му чтению увеличить доходную часть до 53,5 млрд. грн. Но в итоге избранный на второй срок президент Леонид Кучма сменил премьера: вместо Валерия Пустовойтенко пост занял Виктор Ющенко. Новый премьер желал предложить свой проект бюджета на следующий год.