Возврат долга банками Украины, РФ и Казахстана будет затяжным

По мнению службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s, несмотря на исторически низкий уровень возврата долга кредиторам банков Казахстана, России и Украины (КРУ), переживших дефолт, ситуация может улучшиться благодаря поддержке государства.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В отчете «Возврат долга после дефолта банков России, Казахстана и Украины: перспективы все еще неопределенны», опубликованном 19 января 2010 года в RatingsDirect, подчеркивается ряд факторов, препятствующих эффективному взысканию кредиторами долгов дефолтных банков и затягивающих этот процесс.

«Мы полагаем, что возврат долга может быть ограниченным и непредсказуемым – в значительной степени вследствие ограниченности банковского надзора, избирательного характера законодательства о банкротстве, а также проблем, связанных с реструктуризацией банков КРУ, – отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Сергей ВОРОНЕНКО. – С нашей точки зрения, ситуация осложняется проблемами в сфере менеджмента, что проявляется в выводе активов накануне дефолта. Все это наряду с другими факторами на протяжении ряда лет ограничивало уровень наших рейтингов, присвоенных банкам КРУ».

«Мы ожидаем, что средний уровень возврата долга банками КРУ, допускающими дефолт, за полный цикл рецессии будет ниже 40%, хотя от случая к случаю этот показатель может существенно варьироваться, – пояснила кредитный аналитик Standard & Poor’s Екатерина ТРОФИМОВА. – Такой вывод приходится делать, несмотря на некоторый прогресс, особенно заметный в России, по сравнению с прошлым десятилетием. В 2010-2011 гг. уровни возврата долга могут понизиться в связи с вероятным сохранением неблагоприятной экономической среды в КРУ».

Развитие банковских систем КРУ, по мнению S&P, подчиняется своеобразной и довольно изменчивой логике, которая зависит от решений конкретных лиц, политических веяний и того, что компания определяет как оппортунистическую политику в отношениях привлечения средств. «Мы считаем, что все это, а также структурные слабости банковских систем, избирательный характер режима банкротства и недостаточно развитое корпоративное управление приводят к тому, что многие банки, допускающие дефолт, возвращают своим кредиторам лишь незначительную часть причитающихся им средств», – подчеркивают в S&P.

Аналитики компании отмечают, что важное значение для повышения уровня удовлетворения требований держателей долговых обязательств банков в будущем будут иметь принимаемые правительствами КРУ меры по повышению эффективности банковского надзора и упорядочению процесса банкротства, но пока их реализация продвигается медленно. Государственная поддержка и государственное вмешательство в КРУ зависят от определенных рыночных условий, а их целью чаще всего является предотвращение панических настроений среди вкладчиков и инвесторов.

«Как показывают наиболее значительные случаи дефолтов, имевших место в последнее время, возможности возврата средств после реструктуризации проблемного банка лучше по сравнению с результатами ликвидаций, проводимых в КРУ», – отметил С.ВОРОНЕНКО.

«Но это справедливо лишь для реструктуризации, которая проводится в рамках дружественного урегулирования, относительно быстро и предполагает эффективное сотрудничество кредиторов, акционеров и менеджеров банка, а также регулирующих органов», – подчеркнула Е.ТРОФИМОВА.