Нацбанк отказал правительству

Национальный банк Украины до сих пор отказывается предоставлять правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее в Международном валютном фонде (МВФ) для проведения внешних операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, отвечая на вопрос, какой объем из этой суммы уже использован при расчете за газ в январе.

И.УМАНСКИЙ отметил, что Нацбанк не согласился выдать необходимую сумму для этих целей, хотя ранее договоренность об этом была достигнута с МВФ.

«Это решение (о возможности выделения средств из золотовалютных резервов – УНИАН) было принято, оно было одобрено советом директоров МВФ, доведено до Минфина, до Нацбанка, между тем оно не выполнено Национальным банком ни на одну копейку», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что механизм перевода средств правительству очень простой, а аргументы Нацбанка, которые он приводит для объяснения отказа от процедуры, не убедительны. «Механизм очень простой, есть кредитор, который в свое время предоставил займ. Речь идет о том, что часть этого займа вместе с активом и обязательствами передать другому заемщику. Нацбанк мотивирует отказ якобы несоответствием закону о Национальном банке и банках и банковской деятельности, заявляя, что это якобы нецелевое использование золотовалютных резервов. Это является не совсем корректным, потому что, по сути, это является для Национального банка погашением его обязательств перед МВФ. То есть, он на самом деле не передает золотовалютные запасы, а передает активы и обязательства, тем самым погашая свои обязательства перед МВФ», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что средства от Нацбанка для расчета за газ в январе были получены за счет продажи ОВГЗ.

Комментируя заявление Секретариата Президента о том, что расчет за газ в январе стал возможен благодаря вмешательству в ситуацию Президента Виктора ЮЩЕНКО, И.УМАНСКИЙ сказал, «все произошло на день раньше, чем Президент вмешался в эту ситуацию. Но я благодарю Президента за то, что он действительно не мешал проведению этой операции и поддержал ее проведение уже на завершающем этапе».