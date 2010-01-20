Межбанк: к 12:00 котировки 8,11/8,12 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1025/8,1370, к 12:00 сузился спрэд 8,1130/8,1285 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2729/0,2942, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2733/0,2741. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 29,6500 (-0,0999).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4396/1,4398, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,4990/11,5505, к 12:00 цены составили 11,5145/11,5365.