В госбюджет поступило 157 млн. грн.

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое состоялось вчера, 19 января, в государственный бюджет Украины поступило 156,954 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в результате продажи ОВГЗ со сроком погашения 5 мая 2010 года и средневзвешенной доходностью 22,5% в госбюджет поступило 18,784 млн. грн.; со сроком погашения 14 июля 2010 года под 22,39% – 31,607 млн. грн.; со сроком погашения 31 октября 2012 года под 25,55% – 106,563 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Средневзвешенная доходность правительственных бумаг в целом за год составила 12,21% (с учетом облигаций, выпущенных с целью докапитализации коммерческих банков и реструктуризации долга правительства перед Нацбанком Украины).

В 2009 году Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2009 год составил 22,450 млрд. грн., в том числе основной долг – 17,925 млрд. грн., выплата дохода – 4,525 млрд. грн.