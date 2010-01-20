Минфин продолжает уточнять дефицита бюджета-2009

Министерство финансов Украины продолжает работу по уточнению размера дефицита при выполнении государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Насколько мы видим, дефицит общего фонда бюджета составит приблизительно 16 млрд. грн. По специальному фонду мы уточняем цифру», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2009 года сведен с дефицитом 27 млрд. 859,6 млн. грн., Сводный бюджет – с дефицитом 28 млрд. 414,1 млн. грн. Налоговые поступления в Госбюджет за отчетный период составили 115 млрд. 106,1 млн. грн., неналоговые – 43 млрд. 498,3 млн. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 245,515 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 273,977 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.