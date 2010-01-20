РФ, Украина и Армения больше всех пострадали во время кризиса

Россия, Украина и Армения больше всех среди стран СНГ пострадали от мирового экономического кризиса. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Кризис показал, что в 2009 году СНГ разделилось на 2 группы: есть Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, где экономика идет с плюсом, остальные же страны существенно пострадали от кризиса", - отметил он.

Положительную динамику продемонстрировали экономики Узбекистана - 8 проц за 3 квартала 2009 г к аналогичному периоду 2008 г, Азербайджан - 6,1 проц, Таджикистан - 2,7 проц, Киргизия - 2,9 проц. При этом, согласно данным за январь-сентябрь 2009 г к аналогичному периоду 2008 г, падение армянской, украинской и российской экономик составили 18,3 проц, 15,9 проц и 9,9 проц соответственно.

Кроме того, по словам В.Соколина, за этот период реальная зарплата населения "везде, кроме России и Украины, выросла даже при отрицательных темпах роста экономики". Самый большой рост зарплат продемонстрировал Таджикистан - на 21,4 проц. Реальная заработная плата в России и Украине за 3 квартала 2009 г снизилась на 3,5 проц и 10,1 проц соответственно.

Причины такой ситуации, как отметил глава статистического комитета, "очень банальны". "Мы и Украина очень зависим от внешних рынков", - напомнил он, обратив внимание на "особую политическую ситуацию на Украине", которая также усугубила проблему экономики.