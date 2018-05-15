Популистский закон о кредитных ставках – больше проблем, чем помощи…

Верховная Рада 19 января приняла в первом чтении законопроект (№3524-1), который фактически устанавливает запрет на пересмотр условий кредитного договора по инициативе банка или кредитного союза. Как отмечается в документе, не только банкам, но и другим финансовым учреждениям будет запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам. Кроме того, предусматривается запретить финансовым учреждениям требовать досрочного погашения неуплаченной части долга по кредиту и расторгать в одностороннем порядке заключенные кредитные договоры в случае несогласия заемщика с предложением финансового учреждения увеличить процентную ставку, предусмотренную кредитным договором.

Несмотря на суть документа, примечательна именно его судьба. Первый вариант законопроекта был внесен на рассмотрение парламентом еще в конце 2008 года, когда паника на финансовом рынке носила массовый характер. Тогда он не был принят, его передали на корректировку. Изменения документ претерпел в конце марта 2009 года и вот только в январе 2010-го принят в первом чтении. Логичен вопрос, нужно ли сейчас принимать этот «долгоиграющий» закон?

Причина его появления была вызвана началом кризиса в финансовом секторе в конце 2008 года. Тогда сложилось мнение, что проблемы с погашением займов возникли вследствие повышения банками ставок по кредитам. Но итоги 2009 года продемонстрировали ошибочность такой позиции. Согласно официальной информации НБУ, по итогам прошлого года ставки не только не повысились, а наоборот снизились: по кредитам в гривне - на 2 п.п., валюте - на 2,4 п.п. Банки превосходно понимают, что причина неплатежеспособности заемщиков кроится не в ставках, а в высоком уровне девальвации гривни, которая фактически уничтожила доходы и юридических лиц, и населения. Поэтому в течение 2009 года финучреждения были нацелены на конвертацию валютных кредитов в гривневые с сохранением льготных ставок.

Данный вопрос не будет снят с повестки дня и 2010 года. Общая сумма проблемных кредитов в банковском секторе приближается к отметке 10%, а процесс восстановления платежеспособности заемщиков идет очень медленно.

Но, если законопроект будет принят, то стоит выяснить, к чему это может привести.

Во-первых. Закон не имеете обратной силы и поэтому запрет на изменение условий кредитного соглашения банками будет распространяться только на новые кредиты, старые с проблемой неплатежей останутся в подвешенном состоянии, как и прежде.

Во-вторых. Процесс возобновления кредитования еще больше затянется, т.к. банки будут ориентированы на выдачу только коротких займов - на срок не более одного года.

В-третьих. Сократится количество потенциальных заемщиков, т.к. банки более пристально будут проверять и объект залога, и платежеспособность.

В-четвертых. Долгосрочные кредиты будут выдавать с плавающей ставкой. Для валютных кредитов в данном случае проблем нет, так как можно использовать ставку Libor, а вот для гривневых - нет эффективного критерия оценки уровня стоимости денег, поэтому, скорее всего, методика расчета «плавающей» ставки вызовет большие споры.

В-пятых. С целью обезопасить себя от нерадивых заемщиков банки существенно ужесточат штрафные санкции. Фактически повышение ставок по кредитам они пропишут в методике начисления пени по кредитному договору.

Очень часто, в заботе о репутации народолюбцев, принимаются законы, которые преследуют только одну цель - завоевать популярность у населения. Но, как правило, именно они и создают для того же населения самые большие проблемы…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)

P.S.Верховная Рада 21 января т.г. приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах», запрещающий финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором.