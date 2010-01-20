Банк России: доллар с 21 января 29,69 руб.

Банк России повысил официальный курс доллара с 21 января на 17,57 копейки - до 29,6941 рубля, курс евро снижен на 36,16 копейки - до 42,1478 рубля, свидетельствуют данные ЦБ, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в среду, снизилась на 7 копеек и составила 35,3 рубля против 35,37 рубля во вторник.