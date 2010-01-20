Что можно купить за нацвалюту

Сопоставление валового внутреннего продукта (ВВП) и расчет покупательной способности национальных валют начнется в 2010 году по инициативе Статистической комиссии ООН, сообщил журналистам председатель Государственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин, сообщает РИА Новости.

Инициатива ООН была выдвинута в прошлом году, принять участие в таком масштабном обследовании выразили намерение 199 стран, сообщил Соколин, добавив, что впервые такая работа была проведена в 1995 году и участвовали в ней 147 стран.

"Очень важно для финансовых властей знать, чем покупательская способность одной валюты отличается от другой. Эти расчеты также лягут в основу расчетов взносов в международные финансовые организации, в том числе МВФ и Всемирный банк", - сказал Соколин.

Свою задачу, а также задачу Статкомитета СНГ Соколин видит в том, чтобы в таких обследованиях участвовали и те страны СНГ, которые не принимали участие раньше.

Соколин затруднился ответить на вопрос, как долго будет проводиться работа, но отметил, что предыдущий раунд сопоставления ВВП и валют, начавшийся в 2005 году, продолжался четыре года.

По словам главы Статкомитета СНГ, сложность работы заключается, в основном в сопоставлении цен на продукты питания, поскольку употребляемые населением продукты в значительной степени отличаются, например, в России и в Африке или странах Карибского бассейна. Всю информацию будет обобщать Всемирный банк, сказал Соколин.