Реализовывать арестованное имущество в 2010 г. будут 5 компаний

Право на реализацию в 2010 г. имущества, арестованного государственной исполнительной службой Министерства юстиции, получили 5 украинских компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

В частности, это ЧП “Специализированное предприятие “Юстиция”, Государственная акционерная компания “Национальная сеть аукционных центров”, ЧП “Нива – В.Ш.”, ООО “Юнор” и госпредприятие “Укррезерв”.

Соответствующие результаты тендера по определению специализированных организаций–реализаторов подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

По словам министра, при рассмотрении заявок оценивались наличие в компании квалифицированных специалистов, в том числ,е специалистов по вопросам реализации недвижимости, оценки, товароведов. Определялась готовность претендента осуществлять реализацию всего арестованного имущества, как ликвидного, так и неликвидного. А также другие условия, закрепленные Положением об условиях и порядке проведения тендеров по определения специализированных организаций для реализации арестованного госисполнителями имущества, – наличие помещений для хранения имущества, транспорта, отсутствие долгов перед Минюстом за реализацию конфиската в предыдущие периоды и т.д.

В ходе тендера также выяснялись технические возможности претендентов для оглашения информации. Компании, которые получили право реализовывать конфискат, обязаны размещать информацию об имуществе на специальном веб-сайте по адресу: https://trade.informjust.ua/