Кабмин увеличил уставный капитал «Укрэксимбанка»

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») на 1,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«На сегодняшний день уставный капитал банка составляет 10 млрд. 3,5 млн. грн. и после увеличения он будет, соответственно, 11 млрд. 803,5 млн. грн», - сказал И. УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 октября т.г. активы банка составляли 55,149 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 46,822 млрд. грн., обязательства – 45,933 млрд. грн., уставный капитал – 8,354 млрд. грн., собственный капитал – 9,216 млрд. грн.

За январь-сентябрь 2009 года «Укрэксимбанк» сократил прибыль в 24 раза – до 21,5 млн. грн.