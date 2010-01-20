НБУ продлил мораторий на требования кредиторов в банке «Владимирский»

Правление Национального банка Украины продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «КБ «Владимирский» с 17 января по 16 апреля 2010 г. включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц.

Об этом сказано в сообщении регулятора, обнародованном на его официальном сайте.

Справка УНИАН. Банк «Владимирский» создан в 2001 году.

Активы банка на 1 октября составили 352,26 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 310,655 млн. грн., обязательства – 332,528 млн. грн., уставный капитал - 35,86 млн. грн., собственный капитал - 19,732 млн. грн.

Банк «Владимирский» за 9 месяцев получил убыток 40,2 млн. грн. против 2,6 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

С 17 июля 2009 г. в банке «Владимирский» введена временная администрация сроком на 1 год. До 16 января 2010 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Владимирский».

11 сентября Национальный банк Украины освободил от обязанностей временного администратора КБ «Владимирский» Викторию ФАТЕЕВУ и назначил вместо нее Анатолия ДРОБЯЗКО.