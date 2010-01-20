Результаты целевого аукциона НБУ 20 января

Національний банк України 20 січня 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 13 840 тис. доларів США наступним 49 банкам: АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, Акціонерний банк "Південний", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", АТ "УкрСиббанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ДІАМАНТБАНК, ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, ПАТ "Банк Камбіо", ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк, ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПЛЮС БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПОЛІКОМБАНК, ПуАТ "КБ "Акордбанк", ПуАТ "СЕБ Банк", СБЕРБАНК РОСІЇ, ТОВ "УКРПРОМБАНК".

Усім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 8.01 грн. за 1 долар США.