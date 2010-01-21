Эксперт: Интерес к аукционам НБУ возрождается

В среду, 20 января, валютный рынок продолжал следовать путем медленной девальвации.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что межбанковский валютный рынок вчера закрылся котировками 8,1130-8,1250 грн./долл. Таким образом, подсчитал экономист, гривня утратила за день 0,15% стоимости по отношению к доллару. Национальный банк Украины не выходил с интервенциями на рынок, напомнил А.БЛИНОВ.

В то же время, подчеркнул экономист, НБУ вчера провел целевой аукцион для заемщиков-физлиц, продав 13,8 млн. долларов 49 коммерческим банкам по фиксированному курсу 8,01 грн./долл. «Поскольку разница между курсом целевого аукциона и курсами розничной продажи доллара уже превышает 0,10 грн./долл., интерес заемщиков к данным аукционам снова возрождается», - уверен он.