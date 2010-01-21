Россия заняла 143-е место в рейтинге экономической свободы

Россия заняла 143 место в рейтинге экономически свободных стран, оказавшись в этом списке между Федеративными Штатами Микронезии и Вьетнамом, сообщает РИА Новости.

При этом от попадания в группу "абсолютно несвободных" стран Россию отделяет всего 0,4 пункта, свидетельствуют данные опубликованного в среду отчета американского фонда The Heritage Foundation совместно с газетой The Wall Street Journal.

Индекс экономической свободы в России в 2010 году снизился на 0,5 пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 50,3 пункта, что было вызвано ухудшением показателей в шести из десяти отслеживаемых сфер деятельности. В частности, показатель свободы бизнеса снизился до 52,2 пункта, свободы инвестиций - до 25 пунктов, свободы от коррупции - до 21 пункта. При этом средние для всех стран, входящих в рейтинг, значения составляют 64,6 пункта, 49 пунктов и 40,5 пункта соответственно.

Среди 43 европейских стран Россия заняла 41 место в рейтинге, обогнав Белоруссию и Украину.

Среди негативных тенденций в России The Heritage Foundation отмечает по-прежнему высокий уровень вмешательства государства в экономику, а также недостаточный уровень стабильности в кредитно-денежной сфере и высокую степень контроля и влияния государства на ценообразование.

Притоку иностранных инвестиций в страну, по мнению создателей отчета, мешают бюрократические преграды, коррупция, а также ограничения в привлекательных для инвесторов секторах экономики, в частности, нефтегазовом.

Возглавили рейтинг 2010 года снова четыре страны азиатско-тихоокеанского региона - Гонконг (89,7 пункта), Сингапур (86,1 пункта), Австралия (82,6 пункта) и Новая Зеландия (82,1 пункта).

США заняли восьмую позицию с рейтингом 78 пунктов, Германия - 23 место с 71,1 пункта, Китай - 140 с рейтингом 51 пункт.

Страны, набравшие в рейтинге менее 50 пунктов, считаются "абсолютно несвободными", от 50 до 60 пунктов - "преимущественно несвободными", 60-70 пунктов - "относительно свободными", 70-80 - "в основном свободными", а свыше 80 - "свободными".

Публикуемый ежегодно рейтинг The Heritage Foundation оценивает экономическую свободу в различных странах мира по десяти показателям, включая свободу ведения бизнеса, торговли, ситуацию с фискальной и денежно-кредитной политикой, свободу инвестиций, трудового рынка, а также коррупцию.