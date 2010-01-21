Доллар укрепился к евро

Доллар на торгах в среду укрепляется по отношению к мировым валютам на фоне стремления властей Китая снизить объемы кредитования экономики, в то время как долговые проблемы Греции продолжают негативно влиять на курс евро, сообщает РИА Новости.

Доллар в среду подорожал к единой европейской валюте на 1,1% - до 1,4137 доллара за евро в сравнении с 1,4288 доллара за евро во вторник. Ранее в ходе торгов курс евро опускался до минимального с 19 августа прошлого года уровня - 1,4127 доллара за евро.

Евро также подешевел по отношению к японской иене - на 1,3%, до 128,60 иены за евро в сравнении с 130,22 иены за евро днем ранее. Иена, в свою очередь, укрепилась к американской валюте на 0,2% - до 90,94 иены за доллар по сравнению с 91,15 иены за доллар на торгах во вторник.

"Стремление Китая снизить объемы выдаваемых банками кредитов, а также новости из Греции стимулируют спрос на доллар, - заявил агентству глава отдела валютной стратегии Brown Brothers Harriman & Co. Марк Чандлер (Marc Chandler). - Снижение спроса на рискованные активы - важнейшая на сегодня тема. Фондовые рынки в минусе".

Не оправдавшие ожиданий аналитиков отчетности финансовых компаний, а также опасения инвесторов касательно темпов роста экономики Китая, увели в среду фондовый рынок США на открытии торгов в глубокий минус. Индекс DJIA снизился на 1,56%, S&P 500 - на 1,34%, NASDAQ - на 1,63%.

Игроки на валютном рынке опасаются, что решение властей Китая о снижении кредитования может привести к замедлению роста экономики страны, что негативно скажется на мировой экономике в целом.

На прошлой неделе финансовые власти КНР впервые с июня 2008 года приняли решение о повышении требований к банковским резервам. Кроме того, на текущей неделе стало известно, что Регулирующая банковская комиссия КНР призвала некоторые банки страны ограничить масштаб кредитования, который, согласно новому плану регулятора, не должен превысить 7,5 триллиона юаней (1,1 триллиона долларов) для всей страны в 2010 году.

Проблемы дефицита госбюджета Греции, которые были центральным пунктом в повестке заседания совета министров Евросоюза (ЕС) по экономике и финансам (Экофин), проходившего в начале недели в Брюсселе, продолжают определять негативную динамику курса евро. Министры финансов ЕС по итогам встречи отметили, что бюджетный кризис в Греции негативно сказывается на других странах региона, и призвали правительство Греции приложить больше усилий для сокращения дефицита бюджета.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody`s сохранило кредитный рейтинг Греции на минимальном среди всех 16 стран еврозоны уровне "А2" с "негативным" прогнозом. Агентство при этом отметило ограниченные возможности правительства Греции по осуществлению программы, направленной на сокращение дефицита госбюджета.

В конце прошлого года три ведущих мировых рейтинговых агентства Fitch, Moody`s и Standard & Poor`s понизили кредитный рейтинг Греции, что вызвало опасения инвесторов касательно возможного суверенного дефолта.