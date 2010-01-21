Что ждет ЕС?

Председатель правительства Испании, страны, председательствующей в этом полугодии в ЕС Хосе Луис Родригес Сапатеро, выступил в Европарламенте с планом, которые он намерен реализовать в ближайшее шесть месяцев, пишет k2kapital.

Заметив, что его страна оказалась у руководства ЕС в очень нелегкое время, он подчеркнул особенную значимость сегодня объединенных усилий Единой Европы для выхода из охватившей мир экономической рецессии.

"Нам досталось председательство в период больших изменений. Речь идет о необходимости произвести реорганизацию экономики в связи с масштабным кризисом, который Европа не переживала в последние 80 лет. Вопрос стоит и о переменах политического характера, поскольку Лиссабонский договор предусматривает изменения в управлении Европейским Союзом, в частности, его внешней деятельностью. И, наконец, речь идет об изменениях отношений общеевропейских структур с населением - также в свете достигнутых в Лиссабоне соглашений", - сказал испанский премьер.

По его мнению, необходимо резко сокращать энергетическую зависимость, создавая общеевропейский энергетический рынок, сделать ставку на возобновляемую энергетику и серьезно заняться сбережением энергоресурсов. В этом смысле ускорение реализации планов по выпуску электромобилей стало бы важным вкладом в решение этой задачи

Другим аспектом жизни ЕС, на совершенствовании которого намерена сосредоточится Испания, станет совершенствование системы образования, в том числе, высшего. Необходимо всячески поощрять инициативу населения, получившего возможность путем сбора подписей предлагать новые законы.

Испанский премьер предложил также заключить "социальный договор" между предпринимателями и трудящимися в масштабах всего Евросоюза для скорейшего преодоления кризиса.