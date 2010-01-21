Темпы роста мировой экономики в нынешнем году составят 2,7%

Темпы роста мировой экономики в 2010 году составят 2,7%, в 2011 году - 3,2%, сообщает k2kapital со ссылкой на данные доклада Всемирного банка (ВБ).

Согласно данным ВБ, ход глобального экономического возрождения к концу 2010 года несколько замедлится, поскольку начнет ослабевать стимулирующее воздействие предпринятых правительствами стран финансовых вливаний. Финансовые рынки по-прежнему будут испытывают проблемы, а уровень безработицы останется высоким.

Эксперты ВБ считают, что ВВП развивающихся стран увеличится в нынешнем году на 5,2%, а в следующем - на 5,8%. Для сравнения, в 2009 году рост составил 1,2%. Экономика же развитых стран, испытавшая спад на 3,3% в прошлом году, выходит из кризиса не так быстро: в этом году ВВП возрастет на 1,8%, в 2011 году - на 2,3%.

Объемы всемирной торговли, сократившиеся в минувшем году на 14,4%, увеличатся, как считают эксперты, в нынешнем году на 4,3% и на 6,2% - в следующем.

Согласно данным доклада, цены на нефть будут в целом стабильными - в среднем $76 за баррель, а цены на другие товары поднимутся в среднем лишь на 3% в 2010 году и еще на 3% в 2011 году.