Рост экономики Китая составил 8,7%

Национальное статистическое бюро Китая сообщило в четверг, что экономический рост в стране составил 10,7% в период с октября по декабрь по сравнению с предыдущим годом, сообщает k2kapital.

Темпы роста экономики Китая в 2009 году достигли 8,7%, заявил руководитель Государственного статистического управления КНР Ма Цзяньтан.

Объем ВВП составил $4,91 трлн. В этом году правительство Китая прогнозирует рост экономики в пределах 8,3%.