Парламент запретил банкам повышать проценты по кредитам

Верховная Рада Украины запретила финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах» проголосовали 370 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает внесение дополнений в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины “О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг”, в соответствии с которыми наряду с банками, также будет и другим финансовым учреждениям запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.

В законе также запрещается финансовым учреждениям требовать досрочного погашения неуплаченной части долга по кредиту и разрывать в одностороннем порядке подписанные кредитные договоры в случае несогласия заемщика с предложением финансового учреждения по увеличению процентной ставки или другого платежа, предусмотренного кредитным договором или графиком погашения долга.

Как сообщает Дело, в законе также устанавливается, что предложения закона применяются ко всем кредитным договорам, которые были подписаны ранее или продолжают действовать после вступления в силу данного закона.

Руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Роман Негинский отметил "ДЕЛУ", что этот закон приведет к тому, что среднесрочное и долгосрочное кредитование будет подвержено серьезным рискам. "Вести свою деятельность, не понимая, как банк будет обеспечивать стоимость ресурсов, сложно. К примеру, мы выдаем ипотечный кредит на 20 лет. Но никакой банк не может быть уверен, что в течение всех 20 лет ставка по депозитам не будет меняться. Соответственно, если стоимость денег меняется, то в этот процесс должны быть вовлечены все участники. А перекладывать риски изменения стоимости денег исключительно на банк, на мой взгляд, неправильно", - считает банкир.

Старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Роман Марченко указывает на то, что запрет на одностороннее повышение ставки был всегда. "В Гражданском кодексе есть норма, запрещающая односторонние изменения любого договора. Другой вопрос, что банки и финучреждения зачастую вносили в кредитный договор пункт, который разрешал повышать ставку в одностороннем порядке" , - говорит юрист.

"Общим нормам права противоречит идея о том, что закон будет действовать "задним числом", то есть распространяться на уже подписанные кредитные договоры. Даже Конституция говорит нам, что новое законодательство не должно распространяться на предыдущие правоотношения. Но, как показывает практика, наш законодатель может принять все что угодно. Другое дело, как к этому будут относиться суды. Да и Конституционный Суд может признать закон неконституционным на этом основании", - считает Марченко.