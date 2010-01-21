Межбанк: торги по доллару открылись 8,10/8,11 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1020/8,1185 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2723/0,2728, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4185/11,4440. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4092/1,4094 (среда – 1,4192/1,4194).

В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,0100.