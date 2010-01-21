ООН: Мировые инвестиции уменьшились на 39%

Согласно докладу ООН, мировой объем иностранных инвестиций в 2009 году сократился в среднем на 39%. Китай потерял 2,6%, США - 57%. Эксперты прогнозируют восстановление прежних инвестиционных объемов, сообщает Дело.

Мировой объем иностранных инвестиций в 2009 году сократился до 1 трлн долларов, но может немного восстановиться в этом году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).

В 2008 году мировой объем иностранных инвестиций составил 1,7 трлн долларов. Экономисты UNCTAD отметили неравномерный характер снижения: на 41% для развитых стран и на 39% - для стран с развивающейся экономикой.

Наименьшее снижение было зафиксировано в КНР - лишь на 2,6% относительно уровня 2008 г., в то время как в США объем зарубежных инвестиций сократился на 57%. Наибольший объем иностранных инвестиций по-прежнему пришелся на США, при этом Китай поднялся на второе место, обойдя Францию и Великобританию.

Великобритания при этом оказалась рекордсменом по темпам снижения объема инвестиций, которые по итогам прошлого года сократились на 92,7%, то есть более чем в 13 раз.

Другие страны БРИК не чувствовали себя столь же уверенно, как Китай: инвестиции в экономику Бразилии сократились на 49,5%, в индийскую экономику - на 19%, в экономику России - на 41,1%.

Наибольший прирост инвестиций зафиксирован в Германии, объем вложенных в экономику страны средств в прошлом год вырос на 40,7%.

Ирландия, в 2008 году пережившая отток иностранного капитала в размере 20 млрд долларов, в прошлом году зафиксировала приток в размере 14 млрд долларов.

Объем средств, вложенных в экономику стран Африки, составил 55,9 млрд долларов, что на 36,2% больше, чем в 2008 году. Инвестиции в страны Латинской Америки и Карибского бассейна уменьшились на 40,7% - до 85,5 млрд долларов.

В то же время эксперты UNCTAD признают, что мировая экономика встала на рельсы восстановления, и поскольку прибыли компаний вновь растут, вслед за ними должно начаться и увеличение объемов иностранных инвестиций. Вместе в с тем в докладе конференции отмечается, что восстановление, хотя и началось, остается довольно хрупким, потому что во многом зависит от преходящего характера специальных мер стимулирования, в результате рост объемов инвестиций будет умеренным.