Инфляция в России в январе составит меньше 2,4%

Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина сообщила сегодня журналистам о том, что рост потребительских цен в текущем месяце будет меньше 2,4%. В то же время она отметила, что инфляция будет больше, чем в другие месяцы, сообщает k2kapital.

Как пояснила Набиуллина, в начале года этот показатель всегда оказывается несколько выше. "Пока ситуация с инфляцией не беспокоит", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщала о том, что за период с 12 по 18 января инфляция в РФ составила 0,5%, с начала месяца — 1,2%, тогда как в прошлом году рост потребительских цен был зафиксирован на уровне 1,2% с начала месяца, в целом за январь - 2,4%.