Инфляция в России в январе составит меньше 2,4%
12:29, 21 января 2010Финансы
0
Это ниже прошлогоднего уровня
Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина сообщила сегодня журналистам о том, что рост потребительских цен в текущем месяце будет меньше 2,4%. В то же время она отметила, что инфляция будет больше, чем в другие месяцы, сообщает k2kapital.
Как пояснила Набиуллина, в начале года этот показатель всегда оказывается несколько выше. "Пока ситуация с инфляцией не беспокоит", - подчеркнула министр.
Напомним, ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщала о том, что за период с 12 по 18 января инфляция в РФ составила 0,5%, с начала месяца — 1,2%, тогда как в прошлом году рост потребительских цен был зафиксирован на уровне 1,2% с начала месяца, в целом за январь - 2,4%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter